Manaus/AM – Durante os três dias do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, o sistema de transporte público terá esquema especial com linhas operando durante todo o evento, inclusive na madrugada dos dias 5, 6 e 7 de setembro, para facilitar quem irá aproveitar os serviços e apresentações do festival na área central da capital.

Nos dias do evento as linhas de ônibus 101, 112, 121, 126, 214, 219, 227, 321, 356, 422, 443, 500, 540, 560, 612, 640, 652, 676, 448, 440 e 706 farão mais uma viagem após a meia-noite. Além disso, após esse horário, 22 ônibus de apoio farão viagens extras de acordo com a demanda do público saindo da praça da Saudade, conforme orientação de fiscais de transporte e das empresas operadoras do sistema.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, afirmou que todo aparato necessário para garantir o ir e vir das pessoas durante o festival será disponibilizado.

“Nós teremos agentes de trânsito e fiscais do transporte coletivo, nos principais lugares de desvios orientando as pessoas. Os ônibus seguirão uma rota alternativa, onde serão criadas paradas de ônibus. Vale lembrar também que teremos uma frota extra, que atenderá os participantes do festival após o encerramento”, explicou.

Os usuários em direção ao evento devem ficar atentos às mudanças de itinerário das linhas na região do centro comercial a partir das 19h, pois grande parte das linhas que trafegam pela rua Epaminondas, oriundas das avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, farão desvio na praça da Saudade, seguindo pela rua Ferreira Pena, Silva Ramos (ao lado do prédio do Tribunal Regional do Trabalho – TRT), Tarumã, Getúlio Vargas (no sentido bairro-Centro), dobrando à esquerda na avenida 7 de Setembro, novamente à esquerda na avenida Joaquim Nabuco. A partir da Joaquim Nabuco, as linhas em direção ao Terminal 1 (Constantino Nery) dobram à esquerda na Leonardo Malcher e as linhas em direção a Djalma Batista seguem pela Joaquim Nabuco em seu itinerário normal.

As linhas que atendem a avenida Tarumã (002, 447, 535, 600, 602, 611, 612, 616 e 713) seguem normal até avenida Epaminondas e depois ruas Simão Bolivar, Ferreira Pena, Silva Ramos, avenidas Tarumã, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco e novamente avenida Tarumã, para depois seguir itinerário normal.

Linhas oriundas do Terminal de Integração da Cachoeirinha 2 (T2) seguirão normalmente pela Leonardo Malcher e depois pela avenida Getúlio Vargas e entrarão à esquerda na avenida 7 de Setembro, para continuar o itinerário normal. Farão esse itinerário as linhas: 004, 457, 461, 507, 515, 517, 604, 606, 608, 610, 619, 621, 650, 651, 708 e 711.

Para atender os usuários, serão instalados pontos de ônibus na avenida Getúlio Vargas, no sentido da avenida Tarumã em direção à avenida 7 de Setembro. Essas paradas temporárias na Getúlio Vargas irão obedecer às atuais paradas seletivas no sentido oposto a partir das 19h. Por exemplo: durante a interdição, as linhas que param na parada seletiva no colégio Santa Dorotéia deverão embarcar do outro lado da pista próximo à policlínica Gilberto Mestrinho, e assim sucessivamente em toda a extensão da Getúlio Vargas.

Quanto às linhas procedentes do bairro Educandos, que descem pela rua Quintino Bocaiuva (625,704,705,706) essas seguem pela avenida Floriano Peixoto e dobram à direita na avenida 7 de Setembro e depois itinerário normal.

Por fim, as linhas que atendem a rua Alexandre Amorim (112 e 129) seguem pelas ruas Alexandre Amorim, 10 de Julho, avenidas Getúlio Vargas e avenida 7 de Setembro, seguindo o itinerário normal.

Outra mudança irá afetar as linhas de ônibus 302 e 305. O terminal de bairro dessas linhas será transferido para a praça da Saudade, no período de 30/8 até 9/9, em virtude da interdição da rua Tamandaré.

No dia 7/9, entre os horários de 15h e 19h, no Terminal Central funcionará apenas a plataforma próxima da praça da Matriz. As linhas da zona Leste irão parar na plataforma vermelha e as linhas da zona Norte irão parar na plataforma verde.

