Veja os ganhadores do sorteio da Nota Fiscal Amazonense

A lista com o nome dos ganhadores e entidades sociais vencedoras de mais um sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) foi divulgada, nesta quarta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM).

A campanha NFA sorteia mensalmente dez prêmios em dinheiro, sendo sete prêmios no valor de R$ 5 mil, dois no valor de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos consumidores sorteados, entidades sociais, indicadas pela população na hora do cadastro, recebem premiações em dinheiro no valor equivalente a 40% do prêmio, pago à parte do prêmio destinado à pessoa física.

Deste sorteio, que incluem as notas fiscais de consumo (NFC-e) emitidas no mês de maio por consumidores cadastrados na campanha que incluíram seus CPFs nas notas em pelo menos R$ 50 acumulados no ato de suas compras, participaram cerca de 307 mil consumidores.

No total, foram emitidos mais de seis milhões de bilhetes. Um bilhete é gerado a cada R$ 50 em compras com pedido de nota fiscal – e inclusão do CPF para identificação do possível vencedor. A regra é válida para os sorteios mensais e anual, já que nos sorteios diários, com prêmios de R$ 200 a R $1000, basta emitir nota fiscal em produtos de qualquer valor para participar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba como participar

Para participar dos sorteios, é preciso cadastrar-se no site da campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br), pedir nota fiscal com CPF incluído, a fim de evitar vencedores homônimos (com o mesmo nome). Os números são divulgados com parte do CPF omitida. Para evitar golpes e confirmar se você é um dos vencedores, indica-se o uso dos canais oficiais da nota fiscal (acima citado), da Sefaz (www.sefaz.am.gov.br) e das redes sociais Facebook e Instagram da Secretaria de Fazenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cidadãos premiados podem entrar em contato com a Sefaz nos canais oficiais, o site nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou pelos telefones 2121-1732 ou 2121-1689. A Sefaz possui ainda contas oficiais no Instagram e no Facebook.

Confira a lista dos ganhadores:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Wellington da Costa Soares: R$ 20 mil / AMA – Associação Amigos dos Autistas do Amazonas – Manaus: R$ 8 mil

Edrianne da Silva Nascimento: R$ 10 mil / ITV – Instituto Transformando Vidas – Manaus: R$ 4 mil

Marcos Vinicios Costa de Moraes: R$ 10 mil /Abrigo NACER – Manaus: R$ 4 mil

Sulamita Ferreira Sarinho Bezerra: R$ 5 mil / Sociedade São Vicente de Paulo – Manaus: R$ 2 mil

Karen Dayana Rabelo Gonzaga: R$ 5 mil / Associação Pestalozzi do Amazonas – Manaus: R$ 2 mil

Moises Maciel da Costa: R$ 5 mil/ Fazenda da Esperança – Obras Social Nossa Senhora da Glória – Manaus: R$ 2 mil

Edgar Gonzaga Valério: R$ 5 mil /Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – Manaus: R$ 2 mil

Antônia Joelia de Oliveira Furtado: R$ 5 mil/ Casa da Criança – Manaus: R$ 2 mil

Silene Sebastiana Sarkis de Oliveira: R$ 5 mil / Sociedade São Vicente de Paulo – Manaus: R$ 2 mil

Yanca Beatriz Gomes Lima: R$ 5 mil / – Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – Manaus: R$ 2 mil

Redação AM POST