Veja os horário do comércio de Manaus na semana do Carnaval 2023

A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante a semana do Carnaval 2023.

20 de fevereiro

Comércio da região central e shoppings: horário Normal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21 de fevereiro

Na terça-feira (21), o comércio da região central de Manaus abrirá das 9h às 13h, conforme sugerido pela Fecomércio-AM.

Shoppings:

Amazonas Shopping – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Manauara Shopping – Lojas – 12h às 21h – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas e Praça de Alimentação – 14h às 20h;

Millennium – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Sumaúma – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Shopping São José – Lojas – 10h às 16h – Praça de Alimentação – 12h às 16h;

ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22 de fevereiro

Na quarta-feira (22), o comércio da região central de Manaus abrirá das 12h às 18h, conforme horário sugerido pela Fecomércio-AM.

Shoppings:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amazonas Shopping – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Ponta Negra – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Sumaúma – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Shopping São José – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 22h.

Fonte: G1