Veja quais bairros de Manaus devem ficar sem energia elétrica neste sábado (3)

O desligamento começará ainda pela manhã e pode se estender até o início da noite. A Amazonas Energia recomenda que os moradores dos bairros afetados tomem as devidas precauções, como evitar o uso de eletrodomésticos que possam ser danificados com a oscilação ou retorno da energia e manter celulares e lanternas carregados.

Notícias de Manaus – A concessionária Amazonas Energia informou que o fornecimento de energia elétrica será interrompido em oito bairros de Manaus neste sábado (3), devido a um desligamento programado para serviços de manutenção e ampliação da rede elétrica. A medida visa melhorar a qualidade do serviço prestado e garantir maior estabilidade no fornecimento de energia.

