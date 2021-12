Veja quais bairros de Manaus foram mais atingidos pelo temporal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os bairros Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Petrópolis, Centro, Educandos, Bairro da Paz, Colônia Antônio Aleixo e Flores foram os mais atingidos pelo temporal que caiu nesta segunda-feira (27) em Manaus.

De acordo com a Defesa Civil do Estado até o presente momento segue com informações de ocorrências de destelhamentos, quedas de árvores (em residências, em vias públicas, em veículos) e curto elétrico envolvendo fios de alta tensão. Nenhuma das ocorrências tem registro de vítimas.

A Defesa Civil do Amazonas é que monitora as ocorrências e que está orientando as Defesas Civis locais sobre medidas mitigadoras e aguarda mais detalhes das ocorrências para o repasse dessas informações, além de articular apoio aos municípios com dificuldade de resposta ao evento adverso.

Móveis do Tropical Hotel são arrastados pelo vento durante temporal em Manaus pic.twitter.com/ADLjOeZGIG
— AM POST (@portalampost) December 27, 2021

Temporal derruba estrutura metálica e deixa trânsito caótico na zona Leste de Manaus pic.twitter.com/iThxi5Z8xs
— AM POST (@portalampost) December 27, 2021

Energia

Devido a forte chuva, a Concessionária Amazonas Energia informou que a rede elétrica foi danificada e vários bairros ficaram sem o serviço. As rajadas de vento teriam danificado a rede elétrica. Ainda conforme a empresa, cerca de 380 mil pessoas estão sem energia. Equipes já estão trabalhando para reestabelecer o abastecimento o sistema.

Segundo a concessionária os bairros afetados pela falta de energia foram: São José III e VI, Armando Mendes, Zumbi, Parque das Castanheiras, Novo Reino, Nova Floresta, Tancredo Neves, Jorge Teixeira I, II e III, Comum. Chico Mendes, Grande Vitoria, Distrito II, Coroado, Aparecida, Centro, Cidade Nova, Compensa, Vila da Prata, Santo Antônio, São Jorge, Adrianópolis, Distrito Industrial Chapada, Nossa Sra. das Graças, Japiim, Petrópolis, D. Pedro, Parque Dez, Parque das Laranjeiras, Flores, Tarumã, Colônia Terra Nova, Ponta Negra, Santo Agostinho, Lírio do Vale, Jesus Me Deu, Morro da Liberdade e Betânia.