Veja quem deve procurar os CRAS para se cadastrar no Auxílio Brasil

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta que, de acordo com a Portaria MC n. 682, do Governo Federal, está suspenso até abril de 2022 o processo de atualização do Cadastro Único, com isso, todas as pessoas que receberam Bolsa Família em outubro/2021 automaticamente irão migrar para o Auxílio Brasil.

Apenas as pessoas que se encaixem no perfil – renda mensal de meio salário mínimo por pessoa e renda mensal total de até três salários mínimos – que não tenham cadastro, ou as famílias que estão com o Bolsa Família bloqueado devem se dirigir a uma das 20 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que irá fazer o agendamento para atendimento.

Além das 20 unidades dos CRAS, a Semasc também está disponibilizando uma subcentral localizada na sede da secretaria (Av. Ayrão, Centro) para atender as demandas da população, dentro de suas capacidades. Como alternativa para ampliar o atendimento das famílias que não tenham cadastro, a Semasc vai realizar mutirões de atendimento em datas a serem divulgadas pela imprensa e redes sociais da secretaria.

Importante destacar que Manaus tem cerca de 260 mil famílias inseridas no Cadastro Único e que todos os esforços estão sendo empenhados para atender a população.

Confira os endereços e contatos das unidades dos CRAS – https://semasc.manaus.am.gov.br/cras/contato-e-areas-de-abrangencia-dos-cras/

Confira os endereços e contatos:

ZONA SUL

CRAS CACHOEIRINHA

Telefone: 98855-1329

E-mail: [email protected]

Endereço: Av. Carvalho Leal, s/n – Cachoeirinha CEP 69.065-000 (ao lado do Banco BRADESCO)

Área de Abrangência: Cachoeirinha, Praça 14 de Janeiro, Petrópolis, Conj. Jardim Petrópolis, São Sebastião, São Francisco.

CRAS JAPIIM

Telefone: 98855-1081

E-mail: [email protected] / [email protected]

Endereço: Av. General Rodrigo Otavio, s/n-Parque Senador Virgilio Filho(Lagoa do japiim) – Bairro Japiim CEP 69.077-000

Área de Abrangência: Japiim I e II, Conj. Atílio Andreazza, Japiinlândia, Conj. Nova República, Coroado I, II e III, Ouro Verde, Com. Santa Luzia, Vale do Amanhecer e Distrito II (exceto Conj. Lula).

CRAS BETÂNIA

Telefone: 3237-7678

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua São Lázaro nº. 26 – Betânia, CEP 69.073-090 (Atrás do Baratão da Carne)

Área de Abrangência: Betânia, Raiz, Santa Luzia, Educandos, Morro da Liberdade.

CRAS CRESPO

Telefone: 98842-5816

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Magalhães Barata, Beco: Olaria s/n – Crespo CEP: 69073-166 (Entrada pela rua em frente ao CECOMIZ)

Área de Abrangência: Crespo, São Lázaro, Lagoa Verde, Colônia Oliveira Machado, Aterro (Igarapé) do 40, Distrito Industrial I, Mauazinho I e II, Pq. Mauá, Jardim Mauá, Vila da Felicidade, Manaus 2000, Vila Buriti.

ZONA CENTRO SUL

CRAS UNIÃO

Telefone: 98842-2556

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Barreirinha nº18 – Próximo a Feira e em frente à Casinha de Saúde.

Área de Abrangência: Bairro da União, Aleixo, Adrianópolis, Flores, Pq. das Nações, Conj. Habitacional Beija Flor I e II, Conj. Rio Maracanã I e II, Com. Santa Cruz, Conj. Hab. Ozias Monteiro, Conj. Hab. Mundo Novo, Com. Mundo Novo, Conj. João Bosco, Conj. Hab. Pq. das Laranjeiras, N. Sra. das Graças (Beco do Macedo), Chapada, Pq. 10 de Novembro, Conj. Res. Shangrilá.

ZONA OESTE

CRAS COMPENSA I

Telefone: 98842-1024

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua da Indústria nº20, Conjunto IPASE – Compensa I, 69030-070 – ao lado da Escola João Bosco

Área de Abrangência: Compensa I, São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio e São Geraldo.

CRAS COMPENSA II

Telefone: 98855-1635

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua da Prosperidade s/n – prox. ao terminal da linha de ônibus 113

Área de Abrangência: Compensa II e III, Ponta Negra, Santo Agostinho, Conj. Vila Marinho, Tarumã, Tarumã Açu, Campos Sales, Com. Pq. Riachuelo, Pq. São Pedro, Pq. Rio Negro I e II, Pq. Solimões I e II, Conj. Hab. Cidadão 10, Com. Ribeirinha N. Sra. de Fátima (Rio Negro).

CRAS GLÓRIA

Telefone: 98855-1465

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua São Bento, s/n – Glória CEP 69.027-490 (Em frente a Esc. Est. Antônio Bittencourt)

Área de Abrangência: Glória, São Raimundo, N. Sra. Aparecida, Centro, Presidente Vargas (Matinha).

ZONA CENTRO-OESTE

CRAS ALVORADA I

Telefone: 98842-2565

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 4, s/n, Alvorada I. Atrás do abrigo Moacyr Alves

Área de Abrangência: Alvorada I e II, Dom Pedro I e II, Conj. Kíssia, Conj. Jardim Tropical, Conj. Canaã, Conj. Deborah, Com. Ouro Verde.

CRAS ALVORADA III

Telefone: 98842-4301

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 13. s/n – Alvorada III, CEP 69.042-090 (próx. ao Campo do Buracão)

Área de Abrangência: Alvorada III, Lírio do Vale I e II, Conj. Flamanal, Planalto, Nova Esperança I e II, Conj. Campos Elíseos, Conj. Belvedere, Conj. Versalles.

CRAS REDENÇÃO

Telefone: 98842-5838

E-mail: cras.redençã[email protected]

Endereço: Rua Olinda com Bagé s/n – Próximo ao UBS Posto de Saúde e o Campo do CDC

Área de Abrangência: Redenção, Conj. Hiléia I, II e III, Bairro da Paz, Conj. Ajuricaba, Com. Santa Bárbara, Conj. Eduardo Gomes, Conj. Santos Dumont.

ZONA LESTE

CRAS COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO

Telefone: 98842-7272

E-mail: [email protected]; hangouts: [email protected]

Endereço: Rua Raul Ribeiro, s/n, Comunidade 11 de Maio – Colônia Antônio Aleixo

Área de Abrangência: Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Comunidades Ribeirinhas, Conj. Lula.

CRAS PROURBIS

Whatssap: 98855-2145

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Porto Mariscos, 220 – Jorge Teixeira II Etapa, CEP 69.088-754

Área de Abrangência: Jorge Teixeira I, II, III e IV, João Paulo I, II, III e IV, Val Paraiso (Morro da Catita), Com. Coliseu, Bairro Novo, Com. Chico Mendes, Nova Floresta, Santa Inês, Ramal Nova Esperança, Ramal do Brasileirinho, Ramal do Ipiranga.

CRAS SÃO JOSÉ III

Telefone: 3639-7996 / 98844-5568

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 04 s/n – São José Operário, ao lado Campo de futebol do Bahia – Manaus – AM, 69086-050

Área de Abrangência: São José I, II (incluindo etapa B) e III, São José dos Campos, Zumbi I, II e III, Armando Mendes, Com. da Sharp, Lot. Castanheira, Conj. Castanheira, Colina do Aleixo.

CRAS SÃO JOSÉ IV

Telefone: 98842-3232

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Marginal s/n – São José Operário, CEP 69.086-000 (entra na Rua do SAMU, final da rua.)

Área de Abrangência: São José Operário IV, Com. de Deus, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Nova Conquista, Nova Vitória, Novo Reino I e II, São Lucas I e II, Cidade do Leste e Tancredo Neves.

ZONA NORTE

CRAS ALFREDO NASCIMENTO

Telefone: 98842-7280

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 08, nº13 – Alfredo Nascimento, CEP 69099-435 (Próximo a Esc. Est. Antistenes Pinto)

Área de Abrangência: Cidade de Deus I e II, Conj. Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Com. N. Sra. de Fátima II e Lot. Fazendinha.

CRAS CIDADE NOVA

Whatssap: 98855-1632

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua C Q/67 nº47, Conj.Fcª Mendes – Cidade Nova, CEP: 69.097-74 (ao lado do terminal do ônibus 418)

Área de Abrangência: Cidade Nova I -Núcleos: 1, Conj. Osvaldo Frota I e II, Conj. Américo Medeiros, Conj. Sergio Pessoa Neto, Conj. Renato Souza Pinto I e II, Conj. Canaranas I, II e III, Conj. Francisca Mendes I, II, Invasão Francisca Mendes, Com. Riacho Doce I, II, III, Com. Raio de Sol, Com. Simão Cardoso, Conj. Carlos Braga, Conj. Galileia, Conj. Ribeiro Junior, Cidade Nova II – Núcleo: 7 e 8, Conj. Baixada Fluminense, Conj. Vila Real, Lagoa Azul, Nova Cidade, Conj. João Paulo, Conj. Buritis, Invasão Pq. Buritis, Pq. Eduardo Braga, União da Vitória, Com. União da Vitória, Conj. Hab. Cidadão do 1 ao 9, Conj. Hab. Cidadão 11 e 12, Zona Rural BR-174, Colônia Japonesa, Ramal do Pau Rosa (Km 21) e Loteamentos, AM 010 (até km 41), Com. Extrativista Caldeirão e Invasão Lagoa Azul.

CRAS TERRA NOVA

Whatssap: 98855-1327

E-mail: [email protected] / [email protected]

Endereço: Shopping Via Norte – Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 – Monte das Oliveiras, Manaus – AM, CEP 69093-149

Área de Abrangência: Terra Nova I, II e III, Lot. Luizinho, Com. Florestal I e II, Com. Jesus Me Deu, Com. Santa Marta, Novo Israel I, II e III, Com. América do Sul, Com. Celebridade, Com. São Luiz, Com. José Bonifácio, Pq. Canaã, Santa Etelvina, Conj. Res. Viver Melhor 1, Lot. Agnus Dey, Lot. Jardim Fortaleza, Lot. Jardim Raquel, Lot. Santa Tereza, Lot. Rio Piorini I ao IV, Lot. Cidadão Manauara, Com. Acara, Com. Novo Milenium, Com. Paraíso Verde, Invasão São João, Monte das Oliveiras, Invasão Monte Cristo, Com. Luiz Otávio, Monte Pascoal, Colônia Santo Antônio, Vale do Sinai, Monte Sinai, Conj. Manoa, Lot. Bom Pastor, Lot. Santo Antônio.

CRAS MUTIRÃO

Telefone: (ligação e whatssap): 99913-9798

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 04, quadra 5 nº 85 – Amazonino Mendes – Próx. ao 6º DP

Área de Abrangência: Conj. Amazonino Mendes I e II, Novo Aleixo I, II e III, Cidade Nova II – Núcleo 2 a 24 (menos 7 e 8), Conj. Amadeu Botelho, Conj. Boas Novas, Pq. das Garças, Águas Claras, Com. N. Sra. do Perpétuo Socorro, Com. N. Sra. de Fátima I.

CRAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Telefone: 98842-7877

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Águas Marinhas nº. 142 – Cidade Nova, CEP 69.099-392 (Entrada por trás da Garagem de ônibus da União Cascavel)

Área de Abrangência: Conj. Gustavo Nascimento, Monte Sião, Conj. Braga Mendes, Conj. Res. Viver Melhor 2 e 3, N. Sra. da Conceição, Conj. Res. Ben Hur e Conj. Res. Vila Nova.