Veja quem são os noivos que chamaram a atenção de David Guetta durante show no #SouManaus2023

Manaus/AM– O caso do casal Marcos Galvão Marinho, militar do Exército, e Ana Larissa Galvão, supervisora em Radiologia Médica, oficializaram a união e foram diretamente para o #SouManaus Passo a Paço 2023 para curtir o show de David Guetta, na última terça-feira (5) e foram notados pelo maior DJ do mundo.

A oportunidade de encerrar o dia do casamento com a presença do maior festival de artes integradas do Norte do Brasil parecia perfeita para os noivos, que estão juntos há pouco mais de um ano e são inseparáveis desde o primeiro encontro.

“A gente se conheceu em um pagode e adoramos também música eletrônica. Quando a cerimônia finalizou, não pensamos duas vezes em nos deslocarmos de imediato para o evento e assistir à apresentação do David, pois gostamos muito do trabalho dele”, contou Marcos.

Mudar de roupa em casa não parecia uma opção viável. Então, para não perder o show, os dois foram com a mesma roupa do casamento até o palco Guardião da Amazônia, onde cerca de 80 mil pessoas estavam ansiosas pelo DJ francês.

“Mesmo com a cauda do vestido na mão, consegui ir e estávamos felizes e eufóricos. Ao chegar no local do show, muitos nos aplaudiam, tiravam fotos e abriam espaço para que chegássemos mais perto do palco”, relembrou Ana Larissa.

Reconhecimento

O que era para ser uma noite de celebração dos noivos acabou se tornando ainda maior do que se imaginava. O casal foi fotografado por várias pessoas que estavam lá e logo as imagens se tornaram virais nas redes sociais. “Fomos apenas para aproveitar o nosso momento e, de repente, toda a atenção se voltou para nós, inclusive, do próprio Guetta. Quando a suspendi em meus ombros e ele a viu, foi sensacional”, relatou o militar sobre o instante em que o artista os notou e logo registrou sua esposa com seu celular no meio da apresentação.

“Nós só queríamos curtir a nossa noite até o último segundo, o máximo que pudéssemos, e no melhor que havia na cidade naquele momento. Fomos filmados pelo David Guetta e isso foi muito legal. Nos sentimos acolhidos por ele e por todos os manauaras presentes”, disse Larissa, que é natural do Ceará, mas que já ama o calor humano amazonense.

A edição de 2023 do #SouManaus Passo a Paço, que acontece em um complexo de mais de 44 mil metros quadrados, com dez áreas de ocupação e sete palcos, também foi elogiada pelo casal. “Achamos tudo muito bonito e organizado, especialmente a disposição das entradas e saídas. A Prefeitura está de parabéns”, comentou Marcos.

Com um evento grandioso, esta edição do #SouManaus também será lembrada como a “cereja do bolo” no casamento de Marcos e Ana Larissa, em um momento histórico de suas vidas. A Prefeitura de Manaus deseja que eles tenham uma união harmoniosa e sejam “felizes para sempre”!

