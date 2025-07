Veja vídeo: Acidente entre moto e carro deixa ferido na zona norte de Manaus

As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas. Não há confirmação oficial sobre qual dos veículos teria provocado o acidente ou se houve desrespeito às normas de trânsito na via, que é considerada uma das mais movimentadas da região norte de Manaus.

Imagens compartilhadas por moradores em aplicativos de mensagens mostram o momento após o impacto, com uma pessoa caída no asfalto, aparentemente aguardando atendimento. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.