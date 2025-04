Veja vídeo: Axolotes são apreendidos em agência dos Correios em Manaus

Notícias de Manaus – O axolote (Ambystoma mexicanum), um anfíbio nativo do México famoso por sua aparência única e impressionante capacidade de regeneração, conquistou fãs ao redor do mundo após sua inserção no jogo Minecraft, em 2021. Desde então, o interesse pelo animal cresceu de maneira exponencial, mas junto com a popularidade veio também um problema preocupante: o tráfico ilegal da espécie.

No fim de março de 2025, agentes da Receita Federal em Manaus interceptaram uma remessa ilegal contendo três axolotes. Os animais estavam sendo enviados por meio dos Correios e foram imediatamente encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, no Amazonas, para receber os cuidados adequados.

Entre os exemplares resgatados estavam dois axolotes albinos e um com a coloração natural, característica das populações selvagens. Eles foram encontrados em condições inadequadas de transporte: cada um estava dentro de sacos plásticos com água, acondicionados em uma caixa improvisada equipada com um sistema de oxigenação rudimentar.

Especialistas alertam que o tráfico desses anfíbios não só ameaça a sobrevivência da espécie, já considerada em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), como também representa risco para o equilíbrio ecológico. As autoridades reforçam que a compra e venda não autorizada de animais silvestres é crime e apelam para que o público busque sempre informações sobre a procedência de espécies exóticas.

O caso chamou atenção para a necessidade de campanhas educativas e de reforço na fiscalização para combater o comércio ilegal de animais impulsionado por modismos da cultura pop.