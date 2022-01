Veja vídeo: Bicho-Preguiça cai de árvore e destrói vidro de carro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um bicho-preguiça se desequibilibrou de uma árvore onde estava e acabou atingindo o carro de um veterinário, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com vídeo que circula nas redes sociais, o parabrisa do veículo ficou destruído com o impacto. O animal aparece em cima do carro com alguns galhos de árvore.

Coincidentemente a preguiça caiu no carro de um veterinário, que soube lidar com a situação adversa., examinou o animal e não constatou nenhum ferimento. Em seguida, o animal foi devolvida para a natureza.

