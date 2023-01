Veja vídeo: Caminhão bate em moto e mata casal em Manaus

Redação AM POST

Um casal em um moto morreu na manhã de sexta-feira (20) após ser atingido por um caminhão, na avenida Iraque, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste.

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o motociclista, identificado como Bruno Garcia Guerra, de 34 anos, e sua esposa na garupa, Lady Daiane Silva Neves, de 32 anos, trafegando pela via, quando um caminhão, no sentido contrário da avenida, atravessa para outra rua e nesse momento, atinge os dois. Com o impacto, os dois foram arremessados e se chocaram em uma calçada de esquina. O motorista do caminhão foge do local do acidente sem prestar socorro.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), o casal havia saído para comprar pão, quando a tragédia aconteceu.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona Leste, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

