Veja vídeo: Caminhão carregado de tijolos tomba ao tentar subir ladeira no bairro Novo Aleixo

Redação AM POST

Um caminhão carregado com tijolos tombou na tarde desta segunda-feira (16), na Avenida João Câmara, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a dificuldade do veículo para subir a ladeira e em determinado momento tombou. O veículo atingiu dois carros na descida. A carga de tijolos se espalhou pela via.

As quatro pessoas que estavam a bordo do carro pequeno foram socorridas e tiveram apenas ferimentos leves. Por conta do acidente, o sentido bairro-centro da via foi interditado, estando livre apenas o sentido centro-bairro, e um desvio foi feito no local.

Apesar do transtorno, o acidente causou apenas danos materiais.

