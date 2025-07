Veja vídeo: Caminhão e carro colidem na avenida Cosme Ferreira, em Manaus

A população local e motoristas são orientados a manter cautela ao passar pela avenida Cosme Ferreira enquanto as equipes de atendimento atuam no local.

O trânsito na região pode ter sofrido lentidão em decorrência do acidente, mas não há confirmação sobre bloqueios ou desvios no momento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que causaram a colisão. As autoridades ainda investigam o ocorrido para esclarecer os fatos.

Notícias de Manaus – Um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na manhã desta terça-feira (22), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. O momento da colisão foi registrado por um motorista que trafegava pela via.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.