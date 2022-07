Redação AM POST

A rua Bom Sucesso ficou interditada após uma carreta tombar na noite desta segunda-feira (18), no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o motorista não conseguiu fazer uma manobra e acabou tombando com o veículo, que estava carregado com materiais de estrutura metálica para palcos.

No momento do acidente, a carreta desceu de ré e atingiu o veículo particular que estava estacionado, jogando-o contra o muro de uma empresa. Ele ficou totalmente destruído.

Por sorte, não há registro de feridos e houve apenas danos materiais.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: Carreta desgovernada tomba ao descer de ré em rua de Manaus pic.twitter.com/flH7gAmkSF — AM POST (@portalampost) July 19, 2022 Continua depois da Publicidade