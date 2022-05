Veja vídeo: Casal é flagrado fazendo sexo em praça pública de Manaus

Redação AM POST*

Vídeo de um casal fazendo sexo no meio de uma praça pública em Manaus, viralizou em grupos de aplicativos de mensagens nesta sexta-feira (6).

As imagens mostram que o casal experimenta várias posições eróticas em um banco sem se preocupar com a possível chegada de alguém, já que o lugar é público. As imagens teriam sido gravada no bairro do Mauazinho, zona leste de Manaus.

Praticar atos sexuais em público é crime previsto no Código Penal. A pena pode ser de detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa.

Xvídeo baré: casal é flagrado em ato sexual em praça de Manaus pic.twitter.com/x5tYCOkie3 — AM POST (@portalampost) May 6, 2022

*Com informações do D24am