Uma série de acidentes tem ocorrido na capital amazonense nos últimos meses, e nesta terça-feira (11) não foi diferente. Vídeos capturados por populares que passavam pela rua Campo Grande, Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, mostram o desespero de uma mulher envolvida em uma colisão frontal com um carro.

O vídeo, que está se espalhando rapidamente pelos aplicativos de mensagens, revela a mulher imóvel no local, enquanto as pessoas ao redor ficam chocadas e assustadas com a cena. Aparentemente, o dono do veículo pode ser visto no vídeo, arrastando o para-choque do carro.

Segundo testemunhas que presenciaram o incidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar na região. A gravidade de seus ferimentos ainda não foi divulgada.

Veja vídeo: Corpo de mulher fica pendurado no capô do carro durante acidente frontal em Manaus pic.twitter.com/Trkh59IV9m — AM POST (@portalampost) July 12, 2023

