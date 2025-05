Veja vídeo: Corredores protestam em Manaus após morte de atleta atropelado por motorista bêbado

O motorista responsável pelo atropelamento estava supostamente embriagado no momento do acidente, o que intensificou ainda mais a revolta dos manifestantes. Muitos relataram que alertas sobre os riscos enfrentados por pedestres, corredores e ciclistas são ignorados há anos.

Com cartazes, faixas e mensagens de apelo, os participantes prestaram homenagens às vítimas e exigiram providências das autoridades. “Corredores não são obstáculos, são vidas”, dizia uma das placas mais compartilhadas durante o ato. Ciclistas também participaram em peso, lembrando que a violência no trânsito atinge diversos grupos que utilizam a cidade para práticas esportivas e deslocamento diário.

