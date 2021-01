Veja vídeo: David Almeida toma posse como prefeito e diz que vai mudar a história de Manaus

Redação AM POST

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, tomou posse do cargo em cerimônia realizada na Plenária Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) na tarde desta sexta-feira (1º).

Em sua fala, David Almeida afirmou que a sociedade desconfia muito da política e dos políticos e que o juramento de posse “muitas vezes esquecido”. Porém, ressaltou que vai mudar a história de Manaus.

“A população cansou de caciques e nós seremos a geração que vai mudar a história dessa cidade”, afirmou.

O político quebrou o protocolo ao discursar de improviso e ao pedir um minuto de aplausos às vítimas da Covid-19, citando nominalmente sua mãe, Rosa; o ex-prefeito José Fernandes, o ex-deputado Miqueias Fernandes e o ex-secretário Wilson Wolter.

Ele também convidou sua filha, Fernanda Aryel, para cantar um louvor gospel, chamado “o filho do homem” do cantor Gilmar Brito, durante a cerimônia. “Eu não poderia perder um momento como esse em que toda a cidade está acompanhando de agradecer a Deus através de um louvor. Eu não perderia essa oportunidade”, disse.

Para ele, a luta pela dignidade da população será o principal foco de sua gestão. “Focaremos na privatização, eficiência e metas, pois na iniciativa privada a terceirização funciona e no serviço público não. Não posso gastar o dinheiro público com coisas supérfluas enquanto a população segue sem emprego e com péssimas condições e estrutura para viver”, argumentou ele.

Entre os presentes – e presenças virtuais – estiveram o governador Wilson Lima, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Jorge Chalub, o reitor da Ufam, Sylvio Puga, assim como o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin.

Veja vídeo: