Veja vídeo: Deputado Pablo apoia manifestação pelo aumento do piso salarial dos profissionais de Enfermagem

Profissionais de Enfermagem de vários municípios do Amazonas fizeram hoje (21/09), em Manaus, um protesto contra a suspensão do piso salarial da Enfermagem. A manifestação aconteceu na avenida Constantino Nery, em frente ao hospital da Unimed, na zona centro sul da capital.

O protesto contou com apoio do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), que foi um dos defensores do projeto de lei n. 2564/2020, aprovado pelo Congresso Nacional. O projeto garantiu pagamento do piso salarial no valor de R$ 4.750 a todos profissionais de Enfermagem do País.

O projeto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e virou lei em agosto deste ano, porém o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei.

Barroso atendeu ao pedido de hospitais particulares de todo País, que reclamam que o aumento causaria impactos negativos no orçamento das empresas do setor médico.

Na manifestação de hoje, os profissionais de Enfermagem cobraram do STF a retomada da lei.

Pablo disse na manifestação que o não pagamento do piso salarial “é uma maldade com todos os profissionais que cuidam de pessoas doentes”. “São trabalhadores que precisam de salário digno”, afirmou o deputado.

Ao lado dos trabalhadores, Pablo acrescentou que “não adianta chamar de heróis os trabalhadores da Enfermagem”. “Precisamos oferecer dignidade salarial a estes profissionais”, completou o deputado.

A manifestação de hoje aconteceu também em várias capitais do País, onde os trabalhadores pressionam o STF a cancelar a suspensão da lei.

⚠️ Deputado Pablo apoia manifestação pelo aumento do piso salarial dos profissionais de Enfermagem⚠️ pic.twitter.com/sj9MYLpgyf — AM POST (@portalampost) September 21, 2022