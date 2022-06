Veja vídeo: Em Manaus, Bolsonaro faz discurso em defesa da ZFM e manda recado para opositores: ‘não adianta criticarem’

Redação AM POST

Após participar de motociata com milhares de apoiadores, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) encerrou sua visita a Manaus neste sábado (28) em discurso no sambódromo, durante evento religioso do Ministério Restauração. O mandatário voltou a defender que seu governo não vai acabar com a Zona Franca de Manaus (ZFM), muito pelo contrário.

Bolsonaro se defendeu dos ataques dos opositores. “Não adianta criticarem, o governador é testemunha, de como tem aumentado a produção e a montagem de motos aqui na Zona Franca de Manaus. A ZFM é de 1967, governo de Castelo Branco, o primeiro presidente militar. Não seria eu o sexto capitão do exército que trataria de forma diferente a Zona Franca”, disse ele ao lado do governador do Amazonas Wilson Lima.

Bolsonaro voltou a defender a família e agradeceu aos que seguem com ele. “Obrigado a todos por serem a favor da família e contra o aborto, da ideologia de gênero e liberação das drogas”, disse o presidente que foi ovacionado pelo público do local.

