Veja vídeo: Em Manaus, pedreiro fica gravemente ferido após marquise de casa desabar

Um homem, identificado apenas como Antônio, ficou gravemente ferido depois que a marquise de uma casa onde ele estava trabalhando desabou na manhã desta terça-feira (23), na rua Brasil, bairro Educandos, na Zona Sul. Um vídeo feito por populares mostra o cenário de destruição e o desespero de moradores na tentativa de socorrer o homem.

O homem estava sob a estrutura quando ela cedeu e ele despencou do 2° andar. Já no chão, ele foi atingido pelos destroços e sofreu ferimentos pelo corpo.

O Samu foi acionado, mas por conta do estado de saúde do ferido e da demora na chegada da ambulância, moradores decidiram colocá-lo em um carro e o levar para o hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Defesa Civil esteve no local, avaliou a estrutura da casa e concluiu que não há riscos de novo desabamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve na cena do acidente e ajudou a remover uma estrutura metálica que cercava a marquise.

Veja vídeo:

