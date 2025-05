Veja vídeo: Estudante é atropelada por carro após descer de ônibus na zona norte de Manaus

Notícias de Manaus Uma adolescente foi atropelada na tarde desta quarta-feira (7) na avenida Comendador José Cruz, localizada no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. O acidente ocorreu logo após a jovem descer de um ônibus do transporte coletivo.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento exato em que a estudante desembarca do veículo e tenta atravessar a via, passando pela frente do ônibus. Sem prestar atenção ao tráfego, ela não percebe a aproximação de um carro que trafegava na faixa ao lado e acaba sendo violentamente atingida. O impacto do atropelamento a arremessa para o alto, e ela cai desacordada no asfalto.

Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e prestou os primeiros socorros. A jovem foi encaminhada a uma unidade de saúde da capital.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. Segundo relatos, os detalhes sobre sua condição permanecem sob sigilo e estão sendo repassados apenas à família.