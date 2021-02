Veja vídeo: explosão em condomínio deixa pessoas feridas e apartamento destruído em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma explosão ocorrida nesta quarta-feira (24), deixou um apartamento destruído e duas pessoas feridas no Condomínio Verona, na Zona Norte de Manaus. Ainda não há informações concretas do que ocasionou a explosão, mas a suspeita é que tenha sido causada por um vazamento de gás encanado do edifício.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionados para atender a ocorrência e resgataram as vítima do incêndio, uma delas, que ainda não foi identificada, é um homem que teve 80% do corpo queimado. As queimaduras foram de 2º e 3º grau. O homem foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o CBM-AM a outra vítima foi atendida pelo Samu e se negou a ser encaminhada para o hospital.

