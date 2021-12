Veja vídeo: Forte chuva causa prejuízos em diversos locais em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Uma chuva forte que atingiu Manaus na manhã desta segunda-feira (27) causou prejuízos em diversos pontos da capital. Não há informações sobre feridos, mas os danos materiais foram muitos.

Cerca de três árvores foram derrubadas com a força do vento no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital. A forte chuva também danificou parte da decoração de Natal da Ponta Negra, além de barracas de comerciantes.

Arvores também foram arrancadas com a força da chuva no Centro. Também há relatos de árvore caída na Avenida do Turismo, no Tarumã.

Houve o destelhamento de uma casa no bairro Japiim, Zona Sul. A rua ficou bloqueada e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por conta da ocorrência.

Uma estrutura metálica caiu sobre a Avenida logo após a Bola do Armando Mendes, na Zona Leste, sentido Ceasa. Veículos menores conseguem passar, mas o tráfego de caminhões ficou bloqueado por conta do objeto na pista.

Até a publicação desta matéria, a Defesa Civil não havia sido acionada para graves ocorrências.

* Com informações do G1