Veja vídeo: Garis fazem cortejo fúnebre em adeus a colega de trabalho que morreu esmagado por micro-ônibus em Manaus

Redação AM POST

Garis da Prefeitura de Manaus realizaram nesta quarta-feira (22) um cortejo fúnebre com o copo do colega de trabalho, Domingos Santana da Silva, de 35 anos, que morreu enquanto trabalhava na última segunda-feira (22), esmagado por um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho” durante um grave acidente de trânsito, ocorrido nas proximidades da Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul da capital.

Durante o acidente uma carreta bateu no “Amarelinho” que rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima, que estava realizando serviços de limpeza pública no momento do acidente.

Além dos colegas de farda de Domingos, a despedida também teve a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, e do secretário Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Sabá Reis.

Garis fazem cortejo e dão o último adeus ao colega que morreu em acidente na Bola da Suframa pic.twitter.com/VQPRoApoTJ — AM POST (@portalampost) December 22, 2021

