Veja vídeo: Grave colisão deixa carro destruído e feridos no bairro Alvorada em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (18), na rua Ovídio Gomes Monteiro, localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. A colisão envolveu dois carros de passeio, que bateram de forma violenta, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local no momento do impacto.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade do acidente: um dos automóveis ficou completamente destruído, com a parte frontal irreconhecível. O outro veículo também sofreu danos significativos.

As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, mas testemunhas relatam que a força do impacto foi tão intensa que partes dos veículos ficaram espalhadas pela via. O trânsito na região ficou lento devido à presença de curiosos e da equipe de resgate que foi acionada imediatamente.

De acordo com informações preliminares, algumas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local. O número exato de vítimas ainda não foi confirmado oficialmente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar estiveram na cena para prestar os primeiros socorros e iniciar os procedimentos de investigação.

A área foi isolada para facilitar o trabalho dos agentes e a remoção dos veículos. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes nas próximas horas.