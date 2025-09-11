Veja vídeo: Greve de ônibus surpreende passageiros em Manaus

Notícias de Manaus – Passageiros do transporte coletivo de Manaus foram surpreendidos por uma greve de ônibus na tarde desta quinta-feira (11/09). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de veículos estacionados nas proximidades da sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Nas imagens, um homem registra a paralisação e atribui o movimento ao atraso no pagamento de salários dos trabalhadores. Rodoviários afirmaram que, caso o repasse não ocorra até as 14h de hoje, haverá paralisação total do sistema. Além disso, os motoristas planejam uma manifestação em frente ao Executivo Municipal para pressionar por um acordo.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) esclareceu que os valores referentes ao custeio do transporte de estudantes da rede estadual, inicialmente depositados judicialmente e posteriormente devolvidos ao Estado do Amazonas, ainda aguardam liberação ao Sinetram. Assim que os recursos forem recebidos, o sindicato afirma que repassará imediatamente às empresas operadoras para quitação dos salários.

As empresas, segundo o Sinetram, vêm cumprindo a prestação do serviço público, mas só conseguem honrar integralmente os compromissos trabalhistas e operacionais quando devidamente remuneradas. A liberação dos recursos permitiria o pagamento do saldo salarial devido, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho. O Sinetram informou ainda manter diálogo com os rodoviários e autoridades competentes, com objetivo de preservar a integridade e a regularidade do sistema de transporte urbano.

Enquanto não há definição, usuários relatam incerteza sobre os horários e buscam rotas alternativas para se deslocar, à espera de um entendimento que normalize a operação.