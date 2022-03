Veja vídeo: Homem desmaia durante brincadeira no ‘Garra Gigante’ em shopping de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite de sexta-feira (18) mostra um cliente do Amazonas Shopping desmaiado enquanto estava pendurado pelo brinquedo “Garra Gigante”.

A brincadeira consiste em ficar pendurado sobre uma piscina de bolinhas e depois mergulhar entre elas para pegar o maior número de guloseimas e brindes possível. Só que, na volta da brincadeira, o homem desmaiou.

Em nota, a assessoria do shopping informou que a pessoa, após participar seguidamente, passou mal, em função de não ter adotado a postura indicada no brinquedo. A empresa promotora prestou atendimento e se ofereceu para levá-lo ao ambulatório do shopping, mas foi dito por ele que não seria preciso. A empresa lamenta o ocorrido e ressalta que todos os cuidados serão redobrados.

O centro de compras ressaltou ainda que a empresa promotora do evento adota todos os procedimentos de segurança e trabalha com monitores que fazem o acompanhamento no local e fornecem as orientações sobre as quais os participantes assinam documento comprometendo-se a seguir.

