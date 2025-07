Veja vídeo: Incêndio atinge residência no bairro São José 3 em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite deste sábado (19), um incêndio atingiu uma residência localizada na rua Coreal, no bairro São José 3, na zona Leste de Manaus. As chamas começaram por volta das 18h, provocando pânico entre os moradores da área. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionadas imediatamente e atuaram com rapidez para controlar a situação.

Graças à agilidade das viaturas, o fogo foi contido antes que se espalhasse para imóveis vizinhos, o que poderia ter agravado ainda mais a ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre as causas que deram início ao incêndio. Felizmente, também não foram registrados feridos.

Durante o combate às chamas, os bombeiros concentraram esforços para evitar novos focos de incêndio e iniciaram o processo de rescaldo no imóvel atingido. A área permanece isolada por medida de segurança, e o resfriamento segue em andamento para impedir qualquer reativação do fogo.

Moradores relataram momentos de desespero, com muitos saindo às pressas de suas casas e tentando ajudar da forma que podiam até a chegada dos profissionais. A Defesa Civil deve ser acionada para realizar uma avaliação técnica da estrutura do imóvel e verificar se há risco de desabamento.

O caso ainda está sob investigação, e as autoridades devem divulgar mais informações nos próximos dias.