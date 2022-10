Veja vídeo: Incêndio atinge supermercado Pátio Gourmet em Manaus

Redação AM POST

Um incêndio atingiu a unidade Morada do Sol do supermercado Pátio Gourmet no bairro Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus na manhã deste sábado (22). Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local para combater o fogo.

O supermercado emitiu nota informando que o “princípio de incêndio foi controlado, graças à prontidão da brigada de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros, sem maiores prejuízos”.

A nota diz ainda que o Pátio Gourmet lamenta o ocorrido e agradece a todos ‘que se mobilizaram e nos ajudaram a contornar a situação, em especial a nossa equipe e o Corpo de Bombeiros. Estamos trabalhando para restabelecer o funcionamento normal da loja. Contamos com a compreensão de todos”.

Incêndio atinge supermercado Pátio Gourmet em Manaus pic.twitter.com/QKIFVHbGHW — AM POST (@portalampost) October 22, 2022