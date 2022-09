Redação AM POST

Cerca de quatro casas foram atingidas por um incêndio que começou em um galpão de reciclagem na noite desta quarta-feira (14), nas proximidades do Igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as circunstâncias do incêndio são desconhecidas, mas a suspeita é que tenha iniciado com os fogos de artifício no local.

A equipe de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e foram utilizados 10 mil litros de água. Por sorte, não há registro de feridos.

Veja vídeo: Incêndio destrói galpão de reciclagem e atinge casas em Manaus pic.twitter.com/B2LfuVwGcI
— AM POST (@portalampost) September 15, 2022