Veja vídeo: Incêndio destrói terreno na avenida Torquato Tapajós em Manaus

Uma área de mata próxima à avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, zona centro-sul, pegou fogo nesta manhã de quarta-feira (23). O incêndio ocorreu em um terreno ao lado de uma concessionária de carros e está se espalhando rapidamente.

As condições climáticas atuais, com altas temperaturas e ventos fortes, estão contribuindo para a rápida propagação do fogo. A intensidade das chamas gerou uma grande nuvem de fumaça visível à distância, que está se espalhando pela avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para combater o incêndio. No entanto, as equipes estão enfrentando dificuldades devido às condições climáticas desfavoráveis. O incêndio representa um risco potencial para a concessionária de carros vizinha, que está adotando medidas de precaução para proteger seus veículos e instalações.

Redação AM POST