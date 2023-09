Veja vídeo: Jacaré fica ‘encalhado’ no Porto da Manaus Moderna

Manaus – Com a pior estiagem dos últimos 15 anos no Amazonas, a vida selvagem da região está sofrendo os impactos devastadores da diminuição drástica dos níveis de água dos rios. Nesta sexta-feira, um jacaré com quase quatro metros de comprimento foi descoberto encalhado no Porto da Manaus Moderna, localizado no Centro de Manaus.

Populares que passavam pelo local tentaram, inicialmente, ajudar o jacaré a retornar à água, mas sua tentativa foi frustrada devido ao peso do animal. Diante da situação, o Batalhão Ambiental foi acionado para realizar o resgate do jacaré.

O animal, que já aparentava fraqueza e tinha dificuldade para se mover, foi cuidadosamente transportado de volta à água pelo Batalhão Ambiental. O jacaré foi liberado em uma área segura, onde poderá recuperar suas forças e voltar à sua rotina natural.