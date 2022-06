Veja vídeo: Luciano Hang inaugura primeira loja Havan em Manaus

Redação AM POST

O empresário bolsonarista, Luciano Hang, inaugura na manhã desta sexta-feira (24), a primeira Loja Havan em Manaus, no anexo do Shopping Via Norte.

O ‘Velho da Havan’, como é conhecido, está em Manaus desde ontem (23), acompanhado do pré-candidato ao Senado, Alfredo Menezes (PL) e da filha do coronel e pré-candidata à Câmara dos Deputados, Débora Menezes (PL).

Nas redes sociais, Hang publicou um vídeo vestido com um traje com símbolos regionais, que confeccionado especialmente para a inauguração da loja na capital amazonense. Hang tirou fotos com admiradores.

É hoje! A partir das 10h, abriremos as portas da nossa primeira megaloja @havanoficial de Manaus, no Amazonas. Para festejar junto com a população manaura, fiz questão de vestir um traje com a cultura da cidade e estado. Estamos localizados anexo ao Shopping Via Norte. pic.twitter.com/EMjtDNbQ1W — Luciano Hang (@LucianoHangBr) June 24, 2022