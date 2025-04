Veja vídeo: Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto em Manaus

O protesto foi, acima de tudo, um grito de socorro e um pedido por atenção do poder público. As famílias afetadas denunciaram a falta de apoio da Prefeitura de Manaus, cobrando assistência emergencial e respeito à sua condição. Apesar da dispersão parcial do ato, o sentimento de abandono permaneceu forte entre os manifestantes.

Notícias de Manaus – Em meio a um cenário de destruição e profunda indignação, moradores do bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, realizaram um protesto na noite desta segunda-feira (28/04), bloqueando os dois sentidos da Avenida Brasil. A manifestação foi motivada pelas fortes chuvas que atingiram a capital no último sábado (26/04) e deixou diversas famílias em situação de vulnerabilidade extrema.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.