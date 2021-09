Veja vídeo: MC Picolé se pronuncia após ser confundido com amigo do cantor ‘Romarinho MEC’ em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O produtor MC Picolé foi confundido com o influencer Lucas Picolé que seria um dos alvos do tiroteio ocorrido no velório do cantor Romarinho Mec, na noite desta quinta-feira (09), no Cacau Pirera, interior do Amazonas.

O músico usou as redes sociais para esclarecer que foi confundido com o influencer e afirmou que está bem. “Gente, não sei o que tá (sic) acontecendo. Tão dizendo que tô envolvido nessas coisas…Parem de divulgar coisas erradas ao meu respeito”, desabafou.

Conforme a polícia, Lucas Picolé seria o alvo dos criminosos na noite do velório do cantor Romário de Jesus, conhecido como “Bruxo ou Romarinho Mec”. Na ocasião, os criminosos assassinaram o influencer Illguiner Menezes, com três tiros.

Amedrontado, o cantor pediu ajuda dos portais de notícia e da população para divulgarem a informação correta, já que matérias foram divulgadas na noite de ontem (9) com foto do MC dizendo erroneamente que ele seria o Lucas Picolé, um dos alvos dos criminosos.

