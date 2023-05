Veja vídeo: Médico denuncia tratamento inadequado a pacientes com deficiência em Manaus

Nas últimas horas, um vídeo começou a circular nas redes sociais, chamando a atenção de muitos usuários. Nele, um médico não identificado aparece defendendo seus pacientes, que alegam ter sido humilhados por funcionários de um hospital.

No vídeo, é possível observar o médico confrontando diretamente as funcionárias do órgão público, expressando sua indignação em relação ao tratamento inadequado prestado no local.

Ele começa dizendo: “Vocês estão humilhando pessoas com deficiência. Vocês estão acostumadas a agir assim, porque ninguém vem aqui reclamar com vocês. É por isso que continuam agindo dessa maneira.”

Em determinado momento do vídeo, o médico enfrenta as atendentes, enquanto um dos funcionários tenta persuadi-lo a sair, alegando que ele está desrespeitando as mulheres. No entanto, o médico responde: “Eu não terminei ainda. Eu não estou desrespeitando ninguém. Que tal irmos até a delegacia?”

Além disso, o médico afirma que levará as testemunhas, seus pacientes com deficiência, ao local para comprovar suas acusações. Ele direciona suas palavras especificamente a uma funcionária em particular, que é destacada no início do vídeo e também aparece na imagem em destaque.

https://twitter.com/portalampost/status/1662291192921333762

Redação AM POST