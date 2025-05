Veja vídeo: Moto cai em buraco de esgoto após colisão na zona sul de Manaus

Notícias de Manaus – Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (2), no cruzamento da rua Leopoldo Carpinteiro Péres com a rua Aluísio Brasino, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O impacto foi tão forte que a motocicleta foi arremessada e caiu dentro de um buraco de esgoto aberto na via.

Segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, o motociclista aparece caído ao chão, aguardando atendimento médico, enquanto populares cercam o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

A dinâmica exata da colisão ainda está sendo apurada pelas autoridades de trânsito. Testemunhas relataram que um dos condutores teria avançado o sinal vermelho, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

A presença de um buraco aberto no cruzamento chama atenção para os riscos causados por falhas na infraestrutura urbana. Moradores da área afirmam que o esgoto já estava sem tampa há dias, representando um perigo para pedestres e motoristas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) devem investigar as circunstâncias do acidente e avaliar possíveis medidas para reforçar a segurança no local.