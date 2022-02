Veja vídeo: Motorista perde controle de ônibus do transporte coletivo após rodas traseiras se soltarem em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

As rodas traseiras de um ônibus de linha 358 soltaram e o motorista perdeu controle do veículo nesta sexta-feira (18), na Avenida Umberto Calderaro Filho, próximo a Sefaz, zona Sul de Manaus.

Dentro do coletivo tinham cerca de 10 pessoas no momento do acidente e apenas uma mulher machucou a mão mas recebeu atendimento médico e foi liberada.

Segundo o motorista, ele parou no sinal que fica na avenida e ao sair o eixo do ônibus se soltou. As rodas saíram por completo e ficaram presas na lateral do ônibus.

O acidente ocasionou lentidão no trânsito. Um caminhão guincho foi acionado para fazer a retirada do veiculo do local.

