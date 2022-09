Redação AM POST

Invasão de multidão no lado de fora dos palcos do Passo a Paço, na noite dessa segunda-feira (5°) precisou ser contida com gás lacrimogêneo no Centro de Manaus.

De acordo com a prefeitura de Manaus, todos os espaços do #SouManaus Passo a Paço 2022 alcançaram a capacidade máxima no feriado que marca a elevação do Amazonas à categoria de Província.

Devido a lotação, os portões foram fechados, no entanto a população derrubou um dos portões. Por sorte, não há registro de feridos.

Veja o vídeo:

Veja vídeo: Multidão invade Passo a Paço e é contida com gás lacrimogêneo em Manaus pic.twitter.com/zXYsuxUYXX — AM POST (@portalampost) September 6, 2022