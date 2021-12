Veja vídeo: Muro de cemitério desaba após chuva e compromete circulação em rua de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (30), parte do muro do Cemitério São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, zona sul, desabou em decorrência da chuva que caiu em Manaus. O acidente comprometeu a circulação na rua Coronel Pedro de Souza.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), está sendo realizado trabalhos de retirada dos escombros, do muro do cemitério

Ainda segundo a secretaria nesta sexta-feira, 31, pela manhã, começará uma ação emergencial de reconstrução do muro.

Nesse momento, desaba parte do muro do cemitério São Francisco Morro da Liberdade pic.twitter.com/qY2zxiO9Fz Continua depois da Publicidade — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) December 30, 2021