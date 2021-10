Veja vídeo: novinhas protagonizam briga generalizada em posto de gasolina em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra briga entre seis jovens em um posto de gasolina, na Avenida do Turismo, próximo a uma casa de shows, na manhã deste sábado (23).

As imagens mostram as mulheres se estapeando, rolando no chão com direito a murro e puxão de cabelo.

O vídeo foi filmado por homens que não apartaram a confusão. Não se sabe o motivo da briga generalizada.

Briga de mulheres em posto na Av do Turismo em Manaus pic.twitter.com/xnQ8bm0z4c — AM POST (@portalampost) October 23, 2021

