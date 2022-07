Veja vídeo: Outdoor com propaganda de Eduardo Braga é incendiado em Manaus

Redação AM POST

Um outdoor com propaganda do senador Eduardo Braga (MDB) foi incendiado na noite do último domingo (24), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. No cartaz, o parlamentar fala sobre projeto que reduz conta de energia, o que na prática não se vê nas faturas da população.

De acordo com testemunhas um homem, não identificado, ateou fogo no Outdoor e fugiu do local que é próximo a uma fábrica de tintas e um terreno baldio com mato alto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e apagou as chamas.

Outdoor com propaganda de Eduardo Braga é incendiado em Manaus pic.twitter.com/qn93GFCXhu
— AM POST (@portalampost) July 26, 2022