Veja vídeo: Pessoa fantasiada de ‘morte’ leva mensagem a pedestres que ignoram passarela em Manaus

Redação AM POST

Uma cena inusitada assustou pedestres nesta quinta-feira (21) na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Isso porque uma pessoa fantasiada de “morte” passou pelo local com uma foice e uma placa que dizia: “atravessa comigo. Passarela é para os fracos”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que os pedestres ficam receosos com o aviso e optam por usar a passarela ao invés de atravessar a via.

A identidade da pessoa fantasiada de morte ainda é desconhecida. Ela estava acompanhada de um homem com roupa de agente de transito.

No início do mês de outubro, a mesma figura misteriosa chamou atenção na Bola do Coroado, na zona leste, com uma placa escrito “Não use cinto, otário”.

