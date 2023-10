Veja vídeo: Praia da Ponta Negra é temporariamente fechada devida a seca em Manaus

Manaus – A Praia da Ponta Negra, localizada na zona oeste de Manaus, está prestes a ser interditada devido à queda na profundidade do Rio Negro. Na última sexta-feira (29), o nível do rio atingiu 15,88 metros, ultrapassando a cota mínima de segurança estabelecida para os banhistas na praia.

Em 2013, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), estabelecendo a cota de 16 metros como limite seguro para uso e banho na Praia da Ponta Negra. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que o fim de semana passado foi provavelmente o último em que a praia permanecerá aberta para banhistas.

“Muito provavelmente esse seja o último final de semana com a praia aberta. Independente da cota do rio, até pela segurança dos banhistas. Então, muito provavelmente, no mais tardar segunda-feira (02/10) nós vamos interditar a praia para o banho para os banhistas. Nós estamos esperando o último laudo do Corpo de Bombeiros e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para que a gente possa interditar”, afirmou o prefeito David Almeida na sexta-feira (29/09).

O anúncio das ações administrativas e de reforço de segurança para a interdição da praia está marcado para as 9h desta segunda-feira. A prefeitura de Manaus planeja instalar placas de advertência, mas o trecho de areia permanecerá liberado para atividades esportivas, entretenimento e funcionamento do calçadão e outras estruturas do complexo.

A Praia da Ponta Negra, com uma área de 4,8 mil metros quadrados, tem sido classificada como perene desde 2012. A interdição é uma medida de segurança para prevenir acidentes devido às variações naturais do nível do rio, que podem causar a formação de buracos ou depressões na área de banho. A praia será reaberta quando os laudos e relatórios indicarem que as condições são seguras para os frequentadores.

