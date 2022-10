Veja vídeo: Prefeito David Almeida abre oficialmente a Feirinha do Tururi em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, abriu, nesta quarta-feira, 12/10, a programação oficial do “esquenta” do Boi Manaus 2022, a Feirinha do Tururi.

O evento, que é gratuito e conta com 46 atrações do segmento, acontecerá de 12 a 20/10, das 20h às 23h, na avenida Belmiro Vianez, conhecida como “alameda do Samba”, localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade.

