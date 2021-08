Veja vídeo: Silas Malafaia detona STF e defende Bolsonaro durante evento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O pastor Silas Malafaia veio a Manaus nesta quarta-feira (18) em comitiva com o presidente da República Jair Bolsonaro, que participou da entrega de 500 apartamentos do Conjunto Cidadão Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, zona Norte.

Durante evento, Malafaia criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu Bolsonaro dizendo que ‘ninguém vai tirar um presidente legítimo’.

“Supremo poder é o povo. O povo é o supremo poder, não é caneta de ministro do STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta”, disse Malafaia em discurso durante cerimônia de entrega de 500 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela.

“Quero só deixar uma declaração profética aqui: eu creio que virá tempo de benção e de prosperidade pra nação brasileira como nunca nós tivemos. Uma das marcas desse governo: todas as obras foram concluídas dentro do prazo e sem a safadeza da roubalheira. Deus abençoe Manaus, o Amazonas, o presidente Bolsonaro, Deus abençoe o Brasil”, afirmou o pastor.

Malafaia ataca STF e defende Bolsonaro durante evento em Manaus pic.twitter.com/qPcSLAVQE2 — AM POST (@portalampost) August 18, 2021

No fim da tarde, Bolsonaro participa de cerimônia alusiva ao Centenário da Convenção de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus no Pará. Além de Malafaia, o pastor Marco Feliciano também acompanha a agenda.