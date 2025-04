Veja vídeo: Trabalhador é ameaçado com terçado durante atendimento em Manaus

Notícias de Manaus – Um trabalhador da Vivo Fibra foi surpreendido por um morador armado com um terçado durante uma ocorrência no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, nesta segunda-feira (28). Ainda não há informações confirmadas sobre o que teria motivado a briga.

De acordo com relatos preliminares, o funcionário realizava um atendimento na região quando foi abordado de forma agressiva pelo morador. A situação gerou tensão entre os presentes, mas não há registro de feridos até o momento.

As circunstâncias do conflito ainda estão sendo investigadas. A empresa e as autoridades locais não se pronunciaram oficialmente sobre o caso até agora.