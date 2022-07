Veja vídeo: Trabalhador fica pendurado após suporte de segurança quebrar em prédio de Manaus

Redação AM POST

Um trabalhador ficou pendurado cerca de 30 metros em um prédio por mais de uma hora após o andaime que estava quebrar, nesta quinta-feira (28), na rua Estrela Sirius, no conjunto Morado do Sol, do bairro do Aleixo, em Manaus.

De acordo com informações, um dos homens conseguiu se segurar em uma janela do prédio e entrar no imóvel, já o outro, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Nenhum dos homens ficou ferido, mas foram levados para uma unidade de saúde da capital.

Veja o vídeo:

