Veja vídeo: Usuários e passageiros se assustam após estrutura afundar no Porto de Manaus

Um dos cais flutuantes do Porto Público de Manaus, Roadway, denominado Cais das Torres, nesta sexta-feira (17) teve um dos seus trechos naufragado, porém, se encontra preso ao seu sistema de amarração.

De acordo com nota da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) ainda não se sabem as causas do ocorrido.

“Informamos que não houve feridos, nem prejuízos materiais a terceiros, tendo as embarcações e veículos que estavam no local, no momento, tido tempo de serem evacuados e desatracados, diante da surpresa geral de quem conhece as sólidas estruturas flutuantes do Porto”, diz trecho da nota.

Segundo a SNPH, as empresas arrendatárias do Porto estão recebendo suporte logístico.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a estrutura se partindo e afundando.

Parte do roadway de Manaus afunda e assusta usuários e passageiros pic.twitter.com/5MnojGE0Yt Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) June 18, 2022

Parte do roadway de Manaus afunda e assusta usuários e passageiros pic.twitter.com/UQ5YUpVflW — AM POST (@portalampost) June 18, 2022

Parte do roadway de Manaus afunda e assusta usuários e passageiros pic.twitter.com/Plu5LG4LBN — AM POST (@portalampost) June 18, 2022

Parte do roadway de Manaus afunda e assusta usuários e passageiros pic.twitter.com/rI9WJRTHp4 — AM POST (@portalampost) June 18, 2022